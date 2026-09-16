¡Dolor y hormigueo! Podrían ser señales de un nervio pinzado

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Un nervio pinzado en la columna ocurre cuando los tejidos circundantes, como huesos, cartílagos, discos herniados o músculos, ejercen demasiada presión sobre una raíz nerviosa al salir de la médula espinal, provocando dolor y hormigueo.

El Dr. Fabián Carballo Madrigal, neurocirujano, explica que una hernia de disco en la parte inferior de la columna puede ejercer presión en la raíz de un nervio, y que un nervio pinzado en la muñeca puede derivar en dolor y entumecimiento en la mano y los dedos.

El especialista detalla que la cirugía se considera si los síntomas no mejoran o si existe pérdida de fuerza en un brazo o una pierna, y recomienda compresas de hielo durante las primeras 48 a 72 horas, alternando con calor después, además de evitar posturas encorvadas y mantener una buena postura al dormir.