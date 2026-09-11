Dolor persistente: conozca cuándo se considera crónico

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El dolor crónico persiste o reaparece de forma continua durante más de tres meses, incluso después de que la lesión o causa original haya sanado, y no disminuye con los analgésicos o tratamientos médicos habituales.

El Dr. León explica que el dolor agudo funciona como una alarma útil para advertir de un peligro o lesión inmediata, pero que en el dolor crónico el sistema nervioso aprende y memoriza el dolor, amplificando estímulos que no deberían doler.

El especialista detalla que esta condición puede provocar fatiga extrema, insomnio, ansiedad y depresión debido al desgaste físico constante, y que el abordaje actual incluye ejercicio, sueño adecuado y atención a los aspectos emocionales del paciente.