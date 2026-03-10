Dolor pélvico: qué lo puede provocar

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El ginecólogo y obstetra Dr. Alejandro Villalobos Castro visitó el programa para hablar sobre el dolor pélvico, un síntoma que afecta a una de cada cuatro mujeres en algún momento de su vida.

Explicó que en la parte baja del abdomen coexisten órganos de tres sistemas diferentes: el digestivo (colon sigmoides), el reproductor (útero, trompas, ovarios) y el urinario (vejiga y uréteres).

“El dolor es un síntoma muy general, no es específico de cada aparato, por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial”, señaló.

Además, destacó la importancia de una adecuada historia clínica para identificar el origen del dolor según sus características, momento de aparición y factores asociados.