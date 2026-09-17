Dolor en la boca del estómago: conozca sus posibles causas

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Ese dolor en la boca del estómago o abdomen puede deberse a la vesícula, gastritis o una úlcera, y estas condiciones se diferencian por su ubicación, el momento en que aparecen y los síntomas acompañantes.

El Dr. Alonso Campos Castro, cirujano general y oncológico, explica que el dolor de vesícula se localiza en la parte alta del abdomen o debajo de las costillas derechas y se irradia hacia la espalda o el hombro derecho.

El especialista detalla que la gastritis produce una sensación de ardor o quemazón difusa, mientras que la úlcera gástrica genera un dolor punzante que se alivia temporalmente al comer pero reaparece horas después o por la noche, y que el tratamiento y la necesidad de cirugía dependen del diagnóstico específico.