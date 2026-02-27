Dolor de rodilla: ¿cómo identificar señales de alerta y evitar complicaciones?

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El dolor de rodilla responde generalmente a tres causas principales: trauma, desgaste y desequilibrio de fuerzas musculares, explicó el doctor Andrés Barquero Jiménez, médico deportivo.

Los traumas pueden ser directos, como golpes, o distorsivos, derivados de movimientos bruscos que lesionan estructuras internas. El desgaste articular, conocido como artrosis, aparece con el tiempo cuando la rodilla pierde su estructura natural.

La tercera causa, menos conocida, es la debilidad del cuádriceps, el músculo del muslo que absorbe impactos; cuando está débil, la rodilla trabaja más y se sobrecarga, generando dolor al bajar escaleras o al caminar.