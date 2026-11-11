Dolor de mandíbula: hábitos diarios que podrían estar afectando su rostro

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El dolor de mandíbula puede originarse en hábitos cotidianos como el bruxismo, esa costumbre de rechinar los dientes o apretar la mandíbula durante el día y la noche.

La doctora Karla Camacho, especialista en ortodoncia cráneomandibular y medicina de la oclusión, señala que el estrés y la ansiedad afectan el sueño y tensan los músculos de la cara.

Las malas posturas frente al celular o la computadora también desalinean la mandíbula y generan molestias que requieren evaluación profesional.