Dolor de mandíbula: hábitos diarios que podrían estar afectando su rostro

La doctora Karla Camacho explica cómo el bruxismo y el estrés tensan la mandíbula.

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El dolor de mandíbula puede originarse en hábitos cotidianos como el bruxismo, esa costumbre de rechinar los dientes o apretar la mandíbula durante el día y la noche.

La doctora Karla Camacho, especialista en ortodoncia cráneomandibular y medicina de la oclusión, señala que el estrés y la ansiedad afectan el sueño y tensan los músculos de la cara.

Las malas posturas frente al celular o la computadora también desalinean la mandíbula y generan molestias que requieren evaluación profesional. 