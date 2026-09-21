Dolor de espalda: señales que ayudan a identificar su causa

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Ese dolor constante y profundo en la espalda no siempre es debilidad muscular, pues puede ser el sistema nervioso que quedó atrapado en un “modo alerta” constante, amplificando señales que normalmente no deberían doler.

El Dr. Edgar Carvajal Vega explica que cuando los nervios de la columna vertebral se comprimen o dañan, dejan de enviar señales normales y comienzan a emitir alertas de dolor continuo, y que detrás de este fallo pueden estar el desgaste o desplazamiento de un disco intervertebral que presiona la raíz de un nervio.

El especialista detalla que estímulos suaves como el roce de la ropa, los cambios de temperatura o una presión leve pueden generar dolor en estos casos, y recomienda evitar mantener la misma postura para “apagar” la alarma del sistema nervioso.