Dolor de ciática: señales y opciones para aliviarlo

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

La rehabilitación para el dolor de ciática incluye fisioterapia con ejercicios específicos y control del dolor para descomprimir el nervio, mejorando la calidad de vida de quienes lo padecen.

El Dr. Esteban Piedra Quesada, especialista en medicina física y rehabilitación, explica que en la ciática puede haber una compresión grave u otra patología subyacente seria, como infecciones o tumores, y detalla las banderas rojas que indican cuándo buscar atención urgente.

El especialista señala que la pérdida de control de la vejiga o los intestinos, la debilidad progresiva severa, la incapacidad para levantar la punta del pie y el dolor irradiado que afecta ambas piernas simultáneamente son señales de alarma que requieren evaluación médica inmediata, además de recomendar una postura adecuada al dormir.