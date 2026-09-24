¡Dolor de cadera! Conozca qué puede estar detrás del desgaste

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Una lesión, una luxación mal curada, sobrecargas o el deterioro gradual del cartílago producen desgaste de cadera, cuyo síntoma principal es el dolor que limita la movilidad y afecta la calidad de vida.

El Dr. Aria Alexander Ravery Morovati, ortopedista y traumatólogo especializado en reemplazos articulares, explica que el desgaste se da porque el cartílago no puede retener agua ni autorregenerarse, volviéndose más fino y quebradizo, y que las fracturas graves, luxaciones o microtraumatismos por deportes o trabajos pesados dañan la articulación.

El especialista detalla que el tratamiento conservador busca reducir la carga y controlar el dolor sin pasar por el quirófano, fortaleciendo músculos como glúteos y cuádriceps, y que se pueden aplicar inyecciones guiadas por ecografía con ácido hialurónico, reservando la cirugía de reemplazo para cuando el dolor es incapacitante.