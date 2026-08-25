¿Dolor de apéndice o vesícula? Doctor explica cómo diferenciarlos

Sentir molestias en el lado derecho del abdomen puede deberse a problemas en el apéndice o en la vesícula, dos órganos sin relación pero cuyo dolor conviene comparar.

El Dr. Jesús Martínez Hoed, especialista en cirugía general, aclara que los síntomas del apéndice incluyen dolor que empieza cerca del ombligo, mientras que el dolor de vesícula es repentino en la boca del estómago.

El cirujano detalla que exámenes como la tomografía o ecografía son clave para identificar el origen y que hábitos como hacer ejercicio y beber café reducen los cálculos biliares.