Dolor abdominal: la ubicación puede revelar qué está ocurriendo

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Cuando se siente una molestia en el abdomen, esta puede ir desde un simple gas hasta la señal de un problema grave en un órgano.

El Dr. Orlando Quintana Quirós explica que el dolor abdominal puede variar desde una acumulación de gases hasta una urgencia que comprometa la vida.

Asimismo, reconocer la localización del dolor y las señales de alerta es fundamental para saber cuándo acudir a un centro médico.

El especialista detalla que el dolor puede irradiarse, confundirse con otra zona, empezar en un sitio y cambiar, o tener varias causas.}