La niebla mental, caracterizada por olvidos y agotamiento crónico, puede desencadenarse por estrés, lupus o deficiencias nutricionales, según la Dra. Patricia Madrigal Fernández, quien aconseja evaluar síntomas como confusión en multitareas para descartar condiciones subyacentes.

Ya que la hidratación y alimentos ricos en vitamina B12 o antioxidantes mejoran la claridad cognitiva, la especialista recomienda incorporar fermentados caseros que equilibran la microbiota intestinal.

Además, enfatiza que dormir 7-8 horas y gestionar el estrés reduce episodios, previniendo impactos laborales o personales.