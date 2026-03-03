Doctora explica la importancia de la biopsia en el diagnóstico oportuno

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La biopsia es un análisis de tejido que se realiza cuando un especialista detecta cambios sospechosos en el cuerpo, explicó la doctora María del Carmen Aguilar, especialista en anatomía y patología.

Ante lesiones en la piel que cambian de tamaño o color, nódulos en mamografías o pólipos en endoscopias, la biopsia permite determinar si se trata de algo benigno o maligno.

Lejos de ser motivo de pánico, esta prueba es una herramienta fundamental para establecer un diagnóstico preciso, definir el tratamiento adecuado y realizar el seguimiento del paciente. El procedimiento varía según la lesión, pero siempre busca obtener tejido para analizar.