Doctora explica la importancia de la biopsia en el diagnóstico oportuno

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La biopsia es un análisis de tejido que se realiza cuando un especialista detecta cambios sospechosos en el cuerpo, explicó la doctora María del Carmen Aguilar, especialista en anatomía y patología.
Ante lesiones en la piel que cambian de tamaño o color, nódulos en mamografías o pólipos en endoscopias, la biopsia permite determinar si se trata de algo benigno o maligno.
Lejos de ser motivo de pánico, esta prueba es una herramienta fundamental para establecer un diagnóstico preciso, definir el tratamiento adecuado y realizar el seguimiento del paciente. El procedimiento varía según la lesión, pero siempre busca obtener tejido para analizar.