La Dra. Frania Arias desentraña las claves para distinguir entre dolor opresivo cardíaco y punzante ansioso, mientras advierte cómo el estrés crónico puede desencadenar ambos episodios.

La especialista, tras explicar que jóvenes aparentemente sanos no son inmunes a infartos, detalla protocolos de actuación inmediata para cada caso, subrayando la importancia de diagnósticos médicos precisos cuando se presenta presión torácica, pues aunque los ataques de pánico no causan daño cardíaco directo, el miedo que generan puede agravar condiciones preexistentes si no se manejan adecuadamente.