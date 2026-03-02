Doctor orienta sobre el padecimiento de divertículos

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Los divertículos son pequeñas bolsitas que se forman en la pared externa del intestino grueso y que, al inflamarse o infectarse, provocan un dolor intenso que suele alertar a los pacientes, explicó el médico José Pablo Jiménez.

A diferencia de los pólipos, que crecen hacia adentro, estas protuberancias se desarrollan hacia afuera cuando la pared intestinal se debilita por factores como la edad, la obesidad o un estilo de vida poco saludable basado en alimentos fritos y grasas saturadas.

El especialista advirtió que el consumo de alcohol y tabaco también contribuye al deterioro de los tejidos, facilitando la aparición de estas bolsitas que pueden pasar desapercibidas hasta que se complican.