Doctor explica todo sobre el catéter intravenoso

Un catéter intravenoso es un tubo delgado y flexible que se introduce dentro de una vena para administrar líquidos, medicamentos o sangre, o para extraer muestras de forma segura y controlada.

El Dr. Manuel Zeledón, cirujano, explica que existen dos tipos principales: el periférico, que se coloca en venas de los brazos, y el central, que se utiliza para tratamientos más prolongados o específicos.

El especialista detalla que su colocación puede requerir sedación dependiendo del tipo, y que una persona con catéter debe evitar que el agua y las bacterias entren en la zona, además de acudir al médico si siente dolor o ardor en el área.