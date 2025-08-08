Los ganglios linfáticos, estructuras en forma de frijol ubicadas en cuello, axilas e ingles, actúan como barreras contra células cancerosas e infecciones, explica el Dr. José Pablo Jiménez Trigueros, cirujano oncológico, quien advierte que su inflamación persistente, especialmente si supera 1 cm o incluye fiebre, requiere análisis inmediatos para descartar patologías graves.

Mientras que en niños estos síntomas exigen mayor vigilancia por riesgos asociados a neoplasias, en adultos los tratamientos varían desde antibióticos hasta biopsias quirúrgicas, procedimientos que, según su duración y complejidad, definen pronósticos tempranos evitando complicaciones sistémicas.