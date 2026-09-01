Doctor explica cómo cuidar las cicatrices después de una cirugía

Las cirugías dejan cicatrices porque el cuerpo repara el corte en la piel creando nuevo colágeno, y aunque no desaparecen por completo, es posible disimularlas hasta hacerlas casi invisibles.

El Dr. Pedro Gutiérrez García explica que la genética, el tipo de piel, la edad y la capacidad de sanación de cada persona influyen en el resultado final de la cicatriz.

El especialista recomienda mantener la herida limpia, usar geles o láminas de silicona y protegerla del sol para evitar hiperpigmentación, y señala que tratamientos como el láser o la microagujas pueden mejorar la textura y el color de la piel.