La primera y más crucial acción es evitar que la persona sufra una caída brusca, guiándola suavemente hacia el suelo para prevenir un traumatismo craneal. Una vez en el suelo, es imperativo acostarla de lado para mantener las vías respiratorias libres de obstrucciones. Esta posición previene el ahogo en caso de que se presente salivación excesiva o vómito durante el episodio.



Resulta fundamental no introducir ningún objeto en la boca de la persona, ya que esto podría causar lesiones dentales o asfixia. Tampoco se debe sujetar a la fuerza sus extremidades, porque se corre el riesgo de provocar una dislocación en hombros u otras articulaciones.



Si la persona presenta fiebre, desorientación o dificultad para hablar después del episodio, se recomienda buscar atención médica inmediata. Descansar en un lugar ventilado, silencioso y con luces tenues ayuda en la recuperación posterior.