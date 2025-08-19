El Dr. José Alexis Quesada, especialista en neurocirugía, enseña los signos de un derrame cerebral, que suelen confundirse con migraña, vértigo o problemas de vista, pero que representan una emergencia donde cada minuto cuenta tras cortarse el flujo sanguíneo en el cerebro.

El médico explica que los síntomas como adormecimiento repentino, confusión, problemas para ver o caminar y dolor de cabeza intenso requieren acción inmediata, incluso si desaparecen a los minutos, pues podrían indicar un accidente isquémico transitorio.

El Dr. Quesada también aconseja sobre medidas de prevención para diabéticos e hipertensos y describe el proceso de recuperación, enfatizando que la pronta identificación salva vidas y reduce secuelas graves mediante atención médica urgente.