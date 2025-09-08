Los docentes de los centros educativos públicos del país contarán con una plataforma digital para consultar protocolos de actuación ante diversas situaciones, como emergencias o conflictos, lo que permitirá estandarizar las respuestas y garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil, según lo informado por el Ministerio de Educación Pública.

Esta iniciativa, que forma parte de los esfuerzos de modernización del sistema educativo, proporcionará lineamientos claros sobre cómo manejar casos de acoso, desastres naturales o problemas de salud, entre otros.

La implementación de esta herramienta busca reducir la incertidumbre y mejorar la eficacia en la gestión de crisis dentro de los entornos escolares.