El Ministerio de Educación Pública presentó una propuesta formal para modificar el sistema de evaluación de la conducta estudiantil, con el objetivo explícito de devolver a los docentes mayor autoridad dentro de las aulas.

Esta iniciativa, que comenzaría a implementarse en el 2026, busca fortalecer el respeto y la disciplina mediante criterios más claros y herramientas evaluativas renovadas.

Adicionalmente, el MEP plantea que este cambio no solo mejorará el ambiente educativo, sino que también contribuirá al desarrollo integral de los estudiantes mediante una convivencia más armoniosa y productiva.