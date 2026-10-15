Docentes podrán analizar temas políticos sin hacer propaganda

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La Sala IV eliminó siete artículos de la resolución del MEP sobre posiciones políticas, pero ratificó la medida para que los docentes no hagan propaganda partidista en los centros educativos.

Los docentes podrán analizar temas políticos en sus lecciones, aunque no podrán hacer propaganda política en los centros educativos, según la resolución del MEP de Costa Rica.

La decisión de la Sala IV permite el análisis de temas políticos en las aulas, pero mantiene la prohibición de propaganda partidista en los centros educativos del país en todo el territorio.