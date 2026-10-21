Docentes en Costa Rica imparten el doble de clases que en otros países

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Los docentes de Costa Rica imparten casi el doble de horas de clase que otros países que reportan datos a la OCDE, pero ese esfuerzo no se refleja en mejores resultados académicos. En 2025, los docentes impartieron un promedio de 1.234 horas en Costa Rica frente a 1.000 en Chile, 950 en Colombia y 770 horas en promedio de la OCDE.

En las pruebas PISA de ciencias, los estudiantes costarricenses obtuvieron 424 puntos frente a 482 del promedio de la OCDE, mientras que en matemáticas la calificación nacional fue de 387 puntos versus 461.

Ante este panorama, el Ministerio de Educación Pública (MEP) prepara cambios en el calendario lectivo del próximo año con el fin de reducir la cantidad de días lectivos y dedicarle más tiempo a fortalecer la capacitación de los docentes. El MEP anunció que los detalles del calendario escolar 2027 no están definidos y se darán a conocer en las próximas semanas.