Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Los docentes adaptan sus clases para estudiantes con parálisis cerebral, demostrando una entrega con vocación en el Centro de Integración San Felipe Neri.

Carolina Menéses, Jaqueline Córdoba y Carolina Espinoza son algunas de las educadoras que adaptan cada clase para enseñar, enseñando desde las experiencias y sensaciones.

Son más de 100 educadores en este centro educativo, lo cual demuestra que la vocación y el amor dan grandes frutos, aunque lo más difícil es cuando alguno fallece.