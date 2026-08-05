Doblete de Manfred Ugalde en Rusia: vea los goles del tico

Comenzó activa la temporada para el delantero tico Manfred Ugalde, y acaba de firmar un doblete con el Spartak de Moscú.

Su equipo se enfrentó al Orenburg en el primer partido del Grupo A de la Copa rusa, y Manfred fue la figura del encuentro.

¿Cómo fueron los goles?

El primer tanto del tico cayó al minuto 33′ y por medio del penal, lanzó al costado izquierdo del arquero para marcar el segundo del partido.

Para el segundo, Ugalde recibió un pase desde la banda que tradujo en un remate de derecha por abajo del arquero.

El partido terminó 5-1 con ventaja para los de Moscú. Se colocan líderes del grupo en el torneo.