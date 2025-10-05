Escrito por: Eduardo Troconis

El delantero costarricense Andy Rojas brilló este domingo en la MLS Next Pro al marcar un doblete en la victoria del New York Red Bulls II por 2-1 ante el Toronto FC II.

¿Cómo fueron los goles?

ANDY WHAT A FINISH 🔥🔥 https://t.co/rNH80KOv8M pic.twitter.com/fdb3viLoNW — New York Red Bulls II (@NYRBII) October 5, 2025

El atacante tico fue la gran figura del encuentro al anotar los dos tantos del conjunto neoyorquino, a los 72’ y 85’ minutos, sellando así el triunfo de su equipo en casa. El descuento para Toronto llegó al 83’ por intermedio de Michael Sullivan.

ANDY CALLS GAME 🗣️🗣️ https://t.co/bMSXI5abZi pic.twitter.com/daJmS7ST47 — New York Red Bulls II (@NYRBII) October 5, 2025

¿Cómo va su equipo?

Con esta victoria, el New York Red Bulls II se mantiene líder del Grupo A con 58 puntos, seguido muy de cerca por el Philadelphia Union II, que suma la misma cantidad de unidades pero con menor diferencia de goles.