Escrito por: Eduardo Troconis
El delantero costarricense Andy Rojas brilló este domingo en la MLS Next Pro al marcar un doblete en la victoria del New York Red Bulls II por 2-1 ante el Toronto FC II.
¿Cómo fueron los goles?
El atacante tico fue la gran figura del encuentro al anotar los dos tantos del conjunto neoyorquino, a los 72’ y 85’ minutos, sellando así el triunfo de su equipo en casa. El descuento para Toronto llegó al 83’ por intermedio de Michael Sullivan.
¿Cómo va su equipo?
Con esta victoria, el New York Red Bulls II se mantiene líder del Grupo A con 58 puntos, seguido muy de cerca por el Philadelphia Union II, que suma la misma cantidad de unidades pero con menor diferencia de goles.