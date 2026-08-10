Sicarios matan a hombre en silla de ruedas que estaba frente a su casa

Un hombre con discapacidad fue asesinado a balazos la tarde de este domingo mientras se encontraba frente a su vivienda, en barrio Plaza Pañagua, en el cantón central de Limón.

La víctima fue identificada preliminarmente como Vega Zeledón, de 32 años, quien se encontraba en silla de ruedas cuando fue atacado.

Recibió múltiples disparos

Según la información preliminar, el hombre recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y murió en el lugar.

En las cercanías de la vivienda también se encontraba otro hombre dentro de un vehículo, quien fue atacado por sujetos que, en apariencia, viajaban en una motocicleta.

Segundo hombre murió en el sitio

La segunda víctima presentaba múltiples heridas de bala y murió dentro del vehículo.

Además, una mujer resultó gravemente herida durante el ataque y fue trasladada en condición crítica al Hospital Tony Facio.

Policía investiga el doble homicidio

Vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar las detonaciones. Agentes judiciales trabajan para determinar las circunstancias del ataque y localizar a los responsables.

El doble homicidio ocurrió cerca de las 4 p. m. de este domingo, en una jornada marcada por varios hechos violentos en la provincia de Limón.