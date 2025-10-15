Esta celebración ancestral representa uno de los eventos más significativos dentro de la cultura india tradicional. La festividad combina elementos espirituales, culturales y sociales en un marco de profundo significado simbólico. Su esencia radica en la conmemoración del triunfo del bien sobre las fuerzas del mal.

Los preparativos incluyen elaborados diseños de henna que embellecen manos y pies de los participantes. Estos adornos temporales poseen un valor artístico y cultural que se transmite through generaciones. La duración de estos diseños varía según los cuidados y la técnica de aplicación.

Los elementos ceremoniales como el agua y las flores cumplen roles específicos dentro del ritual. Los platillos tradicionales preparados especialmente para la ocasión son parte fundamental de la celebración. El evento se extiende por varios días donde cada jornada tiene actividades y significados particulares.