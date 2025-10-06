Diversos cuerpos policiales desplegaron operativos en la capital como parte de la Operación Tolerancia Cero, lo que resultó en la detención de cuatro personas y el decomiso de más de seis mil dosis de droga y municiones varias.

Estas acciones se desarrollaron en las zonas más conflictivas del país, con el objetivo principal de frenar la violencia y el narcotráfico que afecta a la población.

Los operativos se concentraron en barrios del sur, oeste, este y norte de la capital, donde se han registrado altos índices delictivos en los últimos meses.