Disparos en la cabeza acaban con la vida de una persona

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Una persona falleció tras ser víctima de un tiroteo en el sector de La Cruz, Guanacaste. Así lo confirmó el Centro de Monitoreo de la Cruz Roja.

¿Qué pasó?

La víctima, un hombre entre los 35 y 40 años, recibió impactos de bala al nivel de su cabeza. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se reportó a la víctima sin signos vitales.

¿Se tiene más detalles sobre la persona fallecida?

De momento no se tiene más detalles de la emergencia. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no brindado información sobre el incidente.

Información en desarrollo.

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