Identifican al hombre hallado muerto con un disparo en la cabeza

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El hombre que fue encontrado sin vida la mañana de este lunes dentro de una finca bananera, en Matina de Limón, fue identificado como Ronny Castillo García.

Hallazgo de hombre ocurrió en una finca bananera

El reporte de emergencia ingresó alrededor de las 10:44 a. m., luego de que localizaran al hombre con una herida de arma de fuego en la cabeza.

Cruz Roja confirmó su fallecimiento

Una unidad de la Cruz Roja Costarricense se desplazó hasta el sitio para atender al paciente. Sin embargo, los paramédicos lo declararon sin signos vitales.

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Investigación continúa

De momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque. Las autoridades deberán determinar qué sucedió y quién estaría relacionado con la muerte de Castillo García.

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