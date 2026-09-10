Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Una madre resultó herida de bala luego de supuestamente impedir un rapto de su hijo en Pueblo Nuevo, centro de Limón.

Lo que se maneja por el momento

Aparentemente, la mujer estaba con su hijo, un menor de 10 años, en las afueras de un templo evangélico, cuando aparentemente varios sujetos intentaron llevarse por la fuerza al niño y la madre puso resistencia.

Debido a esto, uno de los sujetos dispara en varias ocasiones e impacta a la mujer y al niño.

Traslado de la madre y su hijo

Tras el ataque, ellos fueron trasladados en un vehículo particular hasta el hospital Tony Facio. El niño se encontraba en condición crítica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está a cargo del caso, para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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