Disparan contra carro en vía pública: reportan herido

Un joven de 19 años resultó herido por impactos de bala durante un ataque registrado la madrugada de este jueves en Los Ángeles de Peñas Blancas, en San Ramón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que agentes de la Delegación Regional de La Fortuna atendieron el caso, en el que resultó herido un hombre de apellido Acuña.

Ataque ocurrió durante la madrugada

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 2 a. m., cuando el joven viajaba a bordo de un vehículo por la vía pública.

Acuña llegó hasta las afueras de una vivienda y estacionó el carro. En ese momento, aparentemente, varios sujetos que viajaban en una motocicleta pasaron por el lugar y dispararon contra el vehículo.

Los proyectiles alcanzaron al joven, quien sufrió dos heridas de bala en el tórax.

Trasladan al herido a un centro médico

Luego del ataque, el hombre recibió atención médica y fue trasladado a un centro médico de la localidad para tratar las heridas que sufrió durante la balacera.

Las autoridades mantienen bajo investigación las circunstancias en que ocurrió el ataque.

La investigación permanece abierta.

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