Disparan a menor de edad dentro de su propia casa

Ataque ocurrió durante la madrugada

Autoridades reportan un menor de edad herido tras un ataque con arma de fuego durante esta madrugada.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima tiene 16 años y se encontraba en su casa cuando ocurrió el suceso.

Al menor le dispararon en múltiples ocasiones y, producto de las heridas, requirió traslado a un centro médico.

Las razones del ataque aún se encuentran en investigación.

Este suceso ocurrió a eso de la 1:23 a. m. de este sábado 8 de agosto, en el sector de Colima, Tibás.

También podría interesarle: Choque en carretera deja dos víctimas en condición crítica

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.