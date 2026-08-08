Disparan a menor de edad dentro de su propia casa

Autoridades reportan un menor de edad herido tras un ataque con arma de fuego durante esta madrugada.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima tiene 16 años y se encontraba en su casa cuando ocurrió el suceso.

Al menor le dispararon en múltiples ocasiones y, producto de las heridas, requirió traslado a un centro médico.

Las razones del ataque aún se encuentran en investigación.

Este suceso ocurrió a eso de la 1:23 a. m. de este sábado 8 de agosto, en el sector de Colima, Tibás.

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Por: Camila Rosales Méndez

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