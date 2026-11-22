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Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este 22 de noviembre en el sector de Arenales, Nosara, Nicoya, Guanacaste.
Hecho se reportó a eso de la 1:28 p.m.
Según el reporte de la Cruz Roja, la víctima presentaba heridas por arma de fuego en la cabeza y las extremidades inferiores.
Para la atención de la emergencia, movilizaron una ambulancia de soporte.
El caso quedó a cargo de autoridades correspondientes.
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