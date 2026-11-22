Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este 22 de noviembre en el sector de Arenales, Nosara, Nicoya, Guanacaste.

Hecho se reportó a eso de la 1:28 p.m.

Detalles del hombre atacado a balazos

Según el reporte de la Cruz Roja, la víctima presentaba heridas por arma de fuego en la cabeza y las extremidades inferiores.

Para la atención de la emergencia, movilizaron una ambulancia de soporte.

El caso quedó a cargo de autoridades correspondientes.

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