Disparan a finquero para robar en su casa y llevarse dos carros

Por asaltarlo en su casa y querer llevarse dos carros de su propiedad, a un finquero en Horquetas de Sarapiquí le dispararon en dos ocasiones, y logró salir del hospital para contar cómo evadió la muerte mientras la policía capturó a dos de los sospechosos.

La víctima, quien estuvo hospitalizado varios días, relató que los delincuentes ingresaron a su propiedad armados y no dudaron en atacarlo cuando intentó defender su hogar.

Las autoridades continúan la búsqueda de otros implicados en este violento asalto.

La víctima revela que “ellos pedían las llaves del carro, el control de las cámaras. En todo momento fue lo que pidieron”.