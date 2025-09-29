Disney confirmó que Los Simpson volverán a la gran pantalla con una nueva película animada, marcando el regreso de la familia amarilla después de casi dos décadas de su debut en cine.

Woohoo! The Simpsons are coming to theaters with an all-new movie on July 23, 2027! pic.twitter.com/wVqxwn8rLc — 20th Century Studios (@20thcentury) September 29, 2025

Primer filme desde 2007

La primera y única película de Los Simpson se estrenó en 2007, recaudando más de US$ 527 millones en taquilla mundial, convirtiéndose en un éxito comercial y consolidando el interés por ver a la icónica serie en formato cinematográfico

Producción en marcha

De acuerdo con el anuncio, el proyecto ya está en fase inicial de producción bajo el sello de 20th Century Studios Animation, ahora propiedad de Disney. Aunque no se han revelado fecha de estreno ni detalles sobre la trama, se espera que participen los productores históricos de la serie, como Matt Groening y Al Jean.

Expectativa mundial

Con más de 35 temporadas emitidas y millones de fanáticos alrededor del mundo, la nueva película genera grandes expectativas sobre cómo se reinventará la familia más famosa de Springfield en una historia inédita que buscará conectar tanto con el público fiel como con nuevas generaciones.

La película se estrenará el 23 de julio del 2027.