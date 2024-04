Dos veces por año se da una llamativa coincidencia en Palmar de Osa. El sol se alinea con el posicionamiento de las conocidas esferas precolombinas.

Estas rocas fueron creaciones de nuestros antepasados, que servían como imagen de rango y estatus social. Dicho símbolo era utilizado por actores políticos, personajes, comunidades y regiones dentro de los cacicazgos en el Pacífico Sur del país, según estudios arqueológicos y la Municipalidad de Osa.

Desde el próximo 6 hasta el 15 de abril, usted podrá disfrutar de este espectáculo en el Monumento arqueológico Finca 6.

Finca 6 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2014 y es uno de los pocos sitios arqueológicos donde todavía se encuentran las esferas en su sitio original.

En el trayecto lo acompañará Carlos Morales, antropólogo y educador del Museo.

Entrada

La entrada al sitio es gratuita (no requiere reservación) y el horario es de 5:00 am a 7:00 am.

Dirección

8 kilómetros del parque de Palmar Sur, carretera a Sierpe.

Dirección en Maps.

Para más información: 2211-5847 y finca6@museocostarica.go.cr.