Disfrute de un increíble fenómeno astronómico la madrugada de este martes

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La madrugada de este martes se podrá observar en todo el territorio nacional el primer eclipse total de luna del año, un espectáculo astronómico que teñirá el satélite natural de tonos rojizos.

Fenómeno

El eclipse lunar ocurre cuando la luna se posiciona al frente de la tierra, reflecta una luz, y esa luz que refleja es la que se puede notar cuando se tape por completo la luna. Durante la fase total, la superficie lunar adquiere un color rojizo debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, un efecto conocido como “luna de sangre”.

¿A partir de qué hora?

El horario para poder disfrutar de este evento astronómico será:

2:44 a.m. inicia el eclipse penumbral (no visible a simple vista).

inicia el eclipse penumbral (no visible a simple vista). 3:50 a.m. inicia el eclipse parcial.

inicia el eclipse parcial. 5:04 a.m. inicia el eclipse total.

inicia el eclipse total. 5:33 a.m. será el centro del eclipse.

será el centro del eclipse. 5:52 a.m. la luna se pondrá roja

la luna se pondrá roja 6:02 a.m. termina el eclipse total (ya no será visible en Costa Rica por la salida del Sol).

Detalles del eclipse

En el país, la fase de totalidad tendrá una duración aproximada de 55 minutos y podrá observarse desde cualquier punto del país.

Notas que le podrían interesar:

A partir de las 5:04 a.m., en la fase de totalidad cuando la luna se ha metido totalmente en la sombra de la tierra y se ve roja, entonces podemos ver qué color creemos que es, hay toda una escala, se llama la escala de Danjon, de colores desde anaranjado hasta ladrillo, etc. Nosotros lo vamos a tener con el sol saliendo del otro lado, destacó Alejandra León Castellá, directora de Cientec.

Recomendaciones para observarlo

Los expertos recomiendan buscar zonas altas sin contaminación de luces artificiales, debido a que esto podría complicar la visión.

No se requiere de ningún tipo de protección para apreciar el fenómeno, tampoco provocará ninguna enfermedad o tendrá alguna repercusión.

Próximo eclipse

El siguiente eclipse lunar podría observarse en agosto, aunque su visibilidad dependerá de las condiciones de nubosidad.