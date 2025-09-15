Jorge Alfaro del Centro Agrícola de Tucurrique destacó en el día de la Independencia el complejo proceso de cosecha del pejibaye, donde agricultores apilan cañas hasta cuatro niveles para alcanzar palmas de altura extrema.

Aunque muchos subestiman el trabajo del campo, esta técnica ancestral requiere precision y fuerza para enganchar y jalar cada fruto.

Dado que el pejibaye es símbolo de herencia costarricense, su cosecha representa la resiliencia y dedicación que define la identidad agrícola nacional.