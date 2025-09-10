Aunque el incidente del toro en el aeropuerto causó alerta, también recordó una de las costumbres más queridas por los costarricenses, quienes asisten a este lugar para observar las aeronaves mientras disfrutan de un refresco.

Una práctica que perdura a través de los años y que refleja la identidad cultural de la comunidad, demostrando cómo estos espacios se convierten en puntos de encuentro familiar y social, donde las historias se comparten entre generaciones.

Donde la simpleza de la actividad contrasta con la complejidad de la aviación moderna, todo ello bajo el cielo costarricense que acoge tanto a locales como a visitantes.