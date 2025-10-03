La disfagia, o dificultad para tragar, puede estar relacionada con varios sistemas del cuerpo y, si no se trata, lleva a deshidratación y neumonía por aspiración.

La licenciada Nathalia Hernández Quesada aclara que el estrés puede provocar la sensación de un nudo en la garganta, lo que a su vez aumenta la ansiedad y el reflujo ácido.

Para abordarlo, la especialista recomienda ejercicios de rehabilitación muscular y ajustar la consistencia de los alimentos, además de realizar exámenes específicos para determinar la causa exacta del problema.