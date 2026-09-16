Diseñador tico ganó uno de los premios más importantes de la industria de la moda

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El diseñador costarricense Gerson André ganó uno de los premios más importantes de la industria de la moda, en un certamen internacional que reunió a los mejores exponentes del diseño.

Gerson André fue el único costarricense en la competencia, lo que hace aún más valioso su triunfo en este certamen internacional de moda.

El diseñador tico demostró su talento y creatividad en la competencia, dejando en alto el nombre de Costa Rica en la industria de la moda a nivel internacional.