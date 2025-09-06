Una violenta confrontación entre varios sujetos dejó un saldo trágico la noche de este viernes en el barrio Los Álamos, en San José. Según informes preliminares, la disputa comenzó dentro de una vivienda y se trasladó a una alameda cercana, donde se produjo un tiroteo mortal.

El incidente cobró la vida de un hombre de 42 años, identificado como Vargas, mientras que un ciudadano nicaragüense, de apellido Narváez, fue trasladado de urgencia a un centro médico en condición crítica.

Vecinos del sector relatan que escucharon varios disparos y que la situación generó pánico entre quienes transitaban por la zona. Las autoridades mantienen un operativo para dar con los responsables del hecho.

Hasta el momento, no se reportan capturas, y se desconoce la motivación exacta del enfrentamiento. La policía continúa recabando información para esclarecer lo ocurrido.