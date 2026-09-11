Directorio legislativo inició procedimiento contra diputado oficialista

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El Directorio Legislativo ya inició el procedimiento contra el diputado oficialista, Fernando Obaldía, quién fue denunciado por presunto acoso sexual y laboral.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, confirmó que se abrió un procedimiento contra el diputado, en un caso que ha generado gran expectativa en el ámbito político nacional.

El oficialismo mantiene que respetará el proceso mientras la oposición pide a Obaldía renunciar a su inmunidad y enfrentar las denuncias ante las autoridades correspondientes.