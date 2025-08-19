Este martes 19 de agosto, el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, le responderá a Celso Gamboa tras su entrevista exclusiva con Noticias Repretel.
Zúñiga conversará con nuestro director, Randall Rivera, sobre las 16 veces que el primer extraditable en la historia de Costa Rica le nombró.
En caso de querer ver los adelantos sobre lo que dijo el director del OIJ, puede visitar las redes sociales de Noticias Repretel.
Podrá ver la entrevista completa en la edición mediodía del noticiero, a partir de las 11:53 a.m., en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube.