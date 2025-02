El director de Noticias Repretel, Randall Rivera, entrevistó al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, no solo sobre el aumento de la criminalidad en Costa Rica, sino también sobre el reciente hecho que ha conmocionado a la ciudadanía: el asesinato del subjefe Geiner Zamora.

Durante aproximadamente 25 minutos, ambos conversaron sobre el alarmante número de homicidios cometidos por ajustes de cuentas en el país. Incluso, Rivera hizo un editorial para hablar sobre el baño de sangre—con muchas víctimas inocentes—que está afectando a las comunidades.

Zúñiga contó que el subjefe del OIJ recibió una amenaza en 2018, lo que incluso obligó a trasladarlo de zona. Era originario de Guápiles, y el organismo tuvo que reubicarlo. Sin embargo, con el tiempo, al considerarse que la amenaza se había ‘descartado’ y que la situación había vuelto a niveles ‘normales’, fue reasignado nuevamente al cantón limonense.

“Él era el encargado de la Unidad de Crimen Organizado, y en esa área tenemos muchos compañeros que han sentido o recibido algún tipo de amenaza. De hecho, ayer abordamos a un compañero que enfrenta una amenaza fuerte, y él nos dijo: ‘No, déjenme trabajar aquí, porque soy de esta zona y quiero detener a esta gente'”, contó.

Según dijo, en el caso particular del subjefe del OIJ, los sospechosos se habrían puesto de acuerdo entre lunes y martes para cometer el crimen.

¿Qué estaba investigando Zamora?

Zúñiga explicó que hay un grupo criminal que opera en Turrialba, pero cuyos cabecillas son de Guápiles. En esta zona, el control territorial delictivo lo ejerce Alejandro Arias Monge, mejor conocido como ‘Diablo’. Allí, nadie puede vender sin antes reportarse directamente con él.

Estas personas (los sospechosos de la autoría del crimen de Zamora) se trasladaron a un cantón vecino, Turrialba, donde iniciaron una pugna de poder. De hecho, este fue uno de los lugares con mayor índice de homicidios el primer semestre del año, tal como recordó el jerarca del OIJ.

Una vez que la institución judicial determinó la situación, la investigación se retiró del OIJ de Turrialba y se transfirió al OIJ de Guápiles. Allí, Zamora lideró las pesquisas en la zona, lo que habría desencadenado el plan de los sospechosos para acabar con su vida.

El director de Noticias Repretel le preguntó a Zúñiga si la amenaza que recibió Zamora en 2018 tenía relación con el asesinato, a lo que él respondió sin titubear que no hay relación directa.

“Muchos compañeros y compañeras reciben amenazas todos los días. Tampoco he conocido a un director del OIJ que no haya sido amenazado. Es parte de la labor policial y, por eso, no nos vamos a doblegar. Sin embargo, es importante recordar que somos seres humanos, que tenemos sentimientos y que, de una u otra forma, esto nos afecta directamente”, comentó.

Agregó que el mejor tributo y legado que pueden ofrecer a Zamora —quien amaba Guápiles y su país— es lograr resolver el caso y sacar de circulación a estos grupos criminales, que no solo afectan a la provincia de Limón, sino también al resto del país.