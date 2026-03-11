Diputados retrasan decisión clave sobre el ROP

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La población tendrá que esperar una semana más para conocer el proyecto elegido por los diputados que busca agilizar la entrega del ROP, ya que en la actualidad hay tres opciones sobre la mesa.

Los legisladores aplazaron la decisión final pese a la urgencia que representa esta iniciativa para los trabajadores.

“Esperamos que el ROP se dé en un plazo prudente, porque aunque se pueden utilizar fondos que ingresan frescos y no tocar los certificados a plazo, debemos valorar cuánta liquidez tienen las operadoras en ese momento”, expresó Priscila Vindas, diputada del Frente Amplio.