Ayer, dipuitados resellaron el proyecto que permite realizar allanamientos durante las 24 horas del día y también en días feriados. Iniciativa había sido vetada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Razones

Según el mandatario, el proyecto mantenía algunas institucionalidades.

“El proyecto aprobado fue vetado por el presidente de la República, por considerar que existen vicios de constitucionalidad. Regresó a la Asamblea y después de estudiarse en una comisión se recomienda hacer los cambios y se vuelve a someter a votación y se aprueba“, dice la Asamblea Legislativa en sus redes.

Resello

Con 43 votos se aprobó el resello.

¿Qué sigue?

Según la Asamblea, ahora el proyecto debe ir a Sala Constitucional y si ese órgano determina que no hay vicios, se convertirá en ley.